Eén zinloze klap op het station kostte Daniël (17) het leven

Drukte bij de waterspeel­plaats en plonzen bij een verborgen natuurei­land­je: zo wordt de zomer gevierd!

16:57 Spetterende kinderen bij Capelse speelplaats de Watervallei en bij het eilandje De Zaag, een verborgen pareltje in Krimpen aan de Lek, de Nieuwe Maas in plonzen. Het is zomers warm en dus vieren veel mensen vakantie in eigen regio.