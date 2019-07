Eend met pijl in borst is gevangen en wordt liefdevol verzorgd

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een eend is mishandeld met een pijl. Vorige week liep er op de Hoekersingel in dezelfde wijk ook al een eend rond met een pijl in zijn lijf. ,,Wij dachten eerst dat het dezelfde was. Niets bleek minder waar. Dit is de tweede eend in deze wijk met een pijl in de borst.’’