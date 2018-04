Eerdmans ziet af van wethouderschap

Eerdmans is sinds mei 2014 wethouder in Rotterdam, daarvoor was hij vijf jaar wethouder in het naburige Capelle aan den IJssel. Hij heeft zin in een verandering. ,,Na vier, vijf jaar begint het bij mij te kriebelen. Joost, zeg ik dan, het is tijd voor nieuwe energie.’’ Besturen is verslavend, geeft Eerdmans toe. ,,Het is een geweldige baan, je kunt echt iets doen. Maar het slokt je ook op. Als je niet oppast ben je 24 uur per dag bezig.’’ Naast het fractievoorzitterschap gaat hij zijn mediabedrijf opnieuw opstarten. ,,Ik wil wel weer presenteren. Er loopt nog niks, maar als de ene deur dicht gaat, gaat er altijd wel een andere deur open.’’