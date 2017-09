Eerste Feyenoordfans in Napels ondanks 'kaartverbod'

,,We konden gewoon doorlopen, geen controle, niets’’, vertelt een van de supporters, die vele bekende gezichten zag in het vliegtuig. Deze supporters, die zich niets van het kaartverbod aantrekken, vlogen enkele uren na het dramatische verlies tegen NAC al naar de Italiaanse stad. ,,De zware kater van gisteren maar wegspoelen met een lang weekend Napels’’, schrijft Roeland van Meerveld op Twitter, die niet vanuit Nederland maar net als andere fans vanuit Duitsland reisde.



Het is onduidelijk hoeveel supporters Feyenoord zullen nareizen, ondanks dat het onzeker is of zij daadwerkelijk de wedstrijd in stadio San Paolo kunnen zien. Vele fans hadden voor het kaartverbod al vluchten en hotels geboekt. Ook bij de wedstrijd van Napoli tegen Nice mochten Franse fans geen kaarten kopen. Toen zouden op de dag van de wedstrijd supporters zijn tegengehouden op het vliegveld. Hiervan is vandaag nog geen sprake.



Een eerste voorzichtige poging om aan een kaartje te komen, strandde voor een van de reizigers. ,,Ons hotel wilde niet helpen. Nu eerst toeristje spelen.’’ Geen straf. In het zuidelijke Napels wordt het vandaag 23 graden met zon.