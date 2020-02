Eerste impressies: zo gaat het Eurovision Village eruitzien!

Meerdere optredens staan op het programma, zoals een ‘Eurovisie-versie’ van Rotterdam Sing-a-long. Cabaretier Richard Groenendijk zal, met hulp van tv-coryfee Paul de Leeuw, de presentatie verzorgen. Voor de ‘fanzone’ moet de weekmarkt een poosje worden verplaatst. Die zal worden ‘opgeknipt’ op locaties in de omgeving. De stad onderzoekt nog de optie om de hele markt naar de Mariniersweg te verplaatsen.

De stad zal in de songfestivalperiode bruisen van de activiteiten, zo bleek vanmiddag tijdens de presentatie van het Stadsprogramma in IJsselmonde. Vrijwel in alle delen van de stad vinden grote en kleine talentenjachten plaats, waarbij het zwaartepunt op Zuid ligt. Zo is het Theater Islemunda het centrum van zo’n liedjeswedstrijd, en wordt er ook in Charlois volop gezongen. Er komt zelfs een songfestival voor dak- en thuislozen.

In Noord werken 20 organisaties samen aan een weekprogramma met onder andere een kindertalentenjacht. Opzoomer Mee zorgt voor 25 straatfeesten (‘Open up je straatje’), Rotterdam in koor treedt op in 15 verzorgingshuizen, meer dan 30 organisaties uit de Afrikaanderwijk tonen een week langs hun talent in ‘Afri Opens Up’ en ook Hoogvliet komt met een eigen talentenjacht. Onder leiding van de stichting ZangExpress kunnen alle Rotterdamse scholen les krijgen in hoe je een echt songfestivalliedje maakt.

Er werden in totaal 260 plannen door Rotterdam verenigingen, clubs en straatgroepen ingediend. ,,Er is veel initiatief in de stad’’, zegt directeur Johan Moerman van Rotterdam Festivals. ,,Fantastisch hoeveel Rotterdammers met originele ideeën kwamen. Rotterdam heeft me verrast. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk inwoners van de stad dit festijn laten meebeleven. Zodat ze achteraf kunnen zeggen: dit was ook een feestje voor mij.’’

