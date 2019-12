Eerste kaarten Eurovisie Songfestival uitverkocht: honderden klachten over ticketverkoop

Overgroot­va­der Ab (85) aast op marathonfi­nish Coolsingel

12:28 Hij is 85, overgrootvader, loopt met een stok en heeft nooit in zijn leven een marathon gelopen. Toch is Ab Boere nu al in de ban van de finish op de Coolsingel, in april 2020. Dankzij het nieuwe onderdeel Your Marathon Challenge kan hij dat op zijn oude dag nog meemaken. ,,Fantastisch leuk’’, zegt de Rotterdammer.