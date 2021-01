Eerste Rotterdamse relschopper veroordeeld: vier weken cel voor stelen M&M’s, pet en stiften

Justitie is vrijdagmiddag begonnen met het vervolgen van de eerste relschoppers die maandagavond huishielden op Rotterdam-Zuid. Een 25-jarige Zwijndrechtenaar is tot vier weken cel veroordeeld voor het stelen van M&M’s, een pet en viltstiften.

Hij wílde niet rellen, verklaart de twintiger vrijdagmiddag tegenover de rechter. Hij mag het spits afbijten: de Zwijndrechtenaar is de allereerste relschopper die terechstaat voor zijn aandeel in de ongeregeldheden van afgelopen maandag. Die avond was de chaos op Rotterdam-Zuid ongekend. Liefst zeven winkels werden geplunderd.

De Zwijndrechtenaar had gehoord dat het onrustig kon worden, maar ging toch op weg naar een op Zuid gelegen coffeeshop. Toen hij rond 20.00 uur arriveerde, was deze echter al gesloten. Vervolgens zoog de 'sensatie’ hem zogezegd naar de relschoppers toe. ,,Op een gegeven moment liep ik langs de Zeeman en heb ik met mijn stomme kop een zakje M&M’s en een pet gepakt.”

‘Leek Aleppo wel’

Ook nam hij een pakje viltstiften - net als de pet ter waarde van 2,99 euro - mee. Dat lag op de stoep. Daar bleef het volgens justitie, voor zover nu bekend is, bij. Later die avond kreeg hij een klap van een ME’er: nog altijd heeft hij een pleister op de rechterkant van zijn hoofd.

De twintiger zegt niet te kunnen verklaren waarom hij de spullen - ‘ik zou ze later waarschijnlijk weggooien’ - meenam. Voor het geld hoefde hij het in elk geval niet te doen: de timmerman krijgt maandelijks een salaris van zo'n 2000 euro bijgeschreven. Die baan vreest hij nu kwijt te raken.

Justitie stelt dat maandagavond sprake was van een ‘oorlogssituatie’. ,,Het had best Aleppo van een aantal jaar geleden kunnen zijn.” Daar heeft de twintiger misbruik van gemaakt, vindt de aanklager. Het werkte zogezegd ‘strafverzwarend’ en leverde een eis van vier weken celstraf op. Die volgde de rechter. ,,Dit was geen gewone diefstal. U droeg bij aan het grote geheel van de rellen.”

‘Hardhandig behandeld door politie’

Vrijdagmiddag zou ook de zaak van een 19-jarige Rotterdammer behandeld worden, maar dat ging niet door. Volgens zijn advocaat is de aanhouding ‘onrechtmatig’ geweest. Hij stelt dat zijn cliënt voor een ander wordt aangezien en niet de stenengooier is die justitie ziet.

Ook hekelt de raadsman de wijze waarop de Rotterdammer maandagavond in het politiebusje zou zijn behandeld. ,,Hij heeft sterk het idee dat agenten hun frustratie op hem hebben gebotvierd. En dat terwijl hij geboeid was.”

De tiener, die vanwege een geweldsdelict nog in zijn proeftijd zit, verklaart vrijdagmiddag nog wel stom te zijn geweest. ,,Ik had daar niet moeten zijn. Het is geweest. Of ik nou wat gedaan heb of niet.”

Stevige strafeisen

Hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar kondigde voorafgaand aan de zittingen stevige strafeisen aan. ,,Op geweld tegen hulpverleners staan forse straffen. Dat geldt ook voor het vernielen of plunderen van andermans eigendommen’’, zegt de baas van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. ,,Maar zeker ook het oproepen tot geweld op bijvoorbeeld social media is een strafbaar feit. Daarom zullen we gaan inzetten op forse straffen voor de verantwoordelijken van deze geweldsgolf.”

Beeldmateriaal

Het OM is samen met een omvangrijk onderzoeksteam van Rotterdamse politie druk bezig met het opsporen en vervolgen van de relschoppers. Tot op heden zijn 188 verdachten, onder wie 63 minderjarigen, aangehouden voor de onlusten en plunderingen. De meeste strafbare feiten die maandagavond en de daaropvolgende dagen zijn gepleegd: overtreding van de avondklok, opruiing, openlijk geweld en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

De politie heeft aangekondigd foto's naar buiten te zullen brengen van relschoppers die niet direct geïdentificeerd kunnen worden. Het team Grootschalige Opsporing beschikt over ruim 1200 filmpjes waarop de onruststokers te zien zijn.

