Eerste seizoen nieuwe DWDD met Fidan Ekiz wordt ondanks lobby niet in Rotterdam opgenomen

Vanaf 31 augustus presenteren zij samen een nieuwe dagelijkse talkshow op NPO 1, als opvolger van De Wereld Draait Door. Na 15 jaar stopte het programma er mee. De laatste uitzending was op 27 maart tevens het afscheid van Matthijs van Nieuwkerk. De Wereld Draait Door werd uitgezonden vanaf het Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam.



Omdat het eerste seizoen al over iets meer dan een maand van start gaat, zal een verhuizing naar Rotterdam niet meer lukken. Ekiz: ,,Ik blijf er zeker voor strijden, maar ik ging er nooit vanuit dat het direct zou lukken. In Amsterdam zit niet alleen de studio, maar ook de redactie en er wordt samengewerkt met andere programma's. Het is niet realistisch om te denken dat zo’n grote verandering zo snel kan gaan. Maar de lobby stopt niet.’’