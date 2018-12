Eerste veroordeling ooit voor straatintimidatie: voorwaardelijke boete

Straatintimidatie is sinds begin dit jaar strafbaar in Rotterdam. De 36-jarige Rotterdammer had aanvankelijk niet in de gaten dat zijn zaak veel aandacht van pers en publiek trok in de rechtbank in Rotterdam. El F. staat terecht voor het lastigvallen van vrouwen, op twee verschillende dagen afgelopen zomer. Dat gebeurde op de Coolsingel en het Schouwburgplein. ,,Hey schatje, ga je nu al weg?” riep F. Of: ,,Blijf nog even bij me, kom mee naar de South Side.” Hij riep ze niet alleen na, liep soms achter de vrouwen aan, maakte kus- en handgebaren of ging dicht naast een vrouw zitten op een bankje.