Eigen luchtruim en verkeersregels: zo wordt chaos met drones in Rotterdamse haven voorkomen

IK ZEG JE Gerben voelde zich ‘zwaar beperkt’ door corona: ‘Stuk van mijn jeugd is eruit getrokken’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Op Gerben de Man uit Oud-Beijerland zijn bucketlist springt één ding eruit: „Losgaan voor een uitzinnig publiek op alle Nederlandse festivals!”

23 maart