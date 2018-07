Eigen strand mét opblaasflamingo's voor bejaarden Crooswijk

Zo gezegd, zo gedaan, met hulp van familie en vrienden. Huismeester Leen Kik (51) ontfermde zich over het zand. ,,Mijn broertje is stratenmaker. Via zijn baas regelde hij het zand. Dat hebben ze hier neergegooid. Ik heb het zelf moeten scheppen. Acht kuub zand, dat zijn ongeveer 88 volle kruiwagens.”



Bewoners Ronald Malahe (63) en Bharat Changur (65) baden hun voeten in het water van een blauw opblaasbad. Op de achtergrond schalt de carnavalskraker Liever te dik in de kist. Speciaal voor deze gelegenheid hebben ze een zwembroek en zonnebril aangeschaft. Changur: ,,Goede sfeer hier, lekkere koffie ook. Het is een mooie verassing.” Het strand doet Malahe aan Suriname denken, waar hij is geboren. ,,White Beach. Maar daar zouden we met dit mooie weer niet heen mogen. Nu komt het strand naar ons.”



Komende tijd kunnen Coenen, Malahe en Changur terecht op dit strand. Huismeester Kik: ,,Nu met het mooie weer blijft het zand zeker drie weken liggen.”