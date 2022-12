Eigenaar Pannenkoekenboot schrikt van plan voor Parkhaven: ‘Dan hebben wij een probleem’

Winkeliers houden zich noodgedwon­gen warm met elektri­sche kachels: ‘Stroomre­ke­ning verviervou­digd’

De winkels op het Ambachtsplein in Rotterdam-Zevenkamp zitten al ruim een jaar zonder stadsverwarming. Ondernemers verwarmen hun zaak met elektrische kachels, de airco of stapten over op een warmtepomp. Opticiën Peter de Voogt wil eindelijk een oplossing.

17 december