Eigenaar takelbedrijf laconiek over bedreigingen na inzet bij coronademonstratie: ‘Lig er niet wakker van’

Volgens Barendregt was de klus gewoon onderdeel van het contract met de gemeente Den Haag. Wanneer er voertuigen hinderlijk geparkeerd staan, komt het bedrijf in actie. Tijdens de demonstratie blokkeerden meerdere vrachtwagens het Malieveld. ,,Wij werden gevraagd om te komen’’, zegt Barendregt. ,,Natuurlijk doen we dat. Dit is gewoon onderdeel van de wegsleepregeling. Bovendien is er ook sprake van een gevaarlijke situatie als vrachtwagens de boel blokkeren en ambulances geen toegang hebben.’’