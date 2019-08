Eigenaar van het restaurant waar maden uit de saté kronkelden: ‘We zijn hard bezig met schoonmaken’

Schoonmaken is het devies dezer dagen in de Gulle Gasterij in het Zuiderpark van Rotterdam. Het restaurant werd vier dagen geleden gesloten door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit wegens slechte hygiëne. In de koelcel vonden inspecteurs honderden muizenkeutels en een gast diende een klacht in bij de NVWA nadat er maden uit de saté kwamen lopen.

,,We zijn heel hard bezig de problemen op te lossen’’, aldus eigenaar Oscar Kolenel, die de zaak in 2016 overnam. ,,We hebben zelf schoongemaakt, we gaan nog een professioneel schoonmaakbedrijf inschakelen en ook de ongediertebestrijding.’’

Lees ook Rotterdams restaurant dicht na vondst honderden muizenpoepjes en maden in saté Lees meer

Wat is er misgegaan? U had vast een andere toekomst in gedachte toen u in 2016 begon?

,,Uiteraard, maar het restaurant ligt in een vrij landelijke omgeving. We hebben helaas het muizenprobleem niet in de hand kunnen houden.’’

Maar maden uit de saté, daar zijn muizen toch geen debet aan?

,,Er spelen een x-aantal problemen.’’

Zoals?

,,Ik wil nu alleen zeggen dat wij heel hard aan het werk zijn om de problemen op te lossen. Als het zo ver is, dan is iedereen welkom om de keuken te komen bekijken.’’

Wilt u iets tegen uw klanten zeggen? Een excuus misschien?

,,Er is heel veel wat ik wil zeggen, maar dat bewaar ik voor later.‘’

Maar een excuus is toch wel gepast op dit moment?

,,Ja, dat is waar, maar dat gaat u nu niet van mij horen. Waar was u toen op mijn zaak een overval werd gepleegd? Pas later wil ik meer zeggen, wanneer we weer open zijn. Ik heb een probleem, dat is duidelijk.‘’

Sterkte dan maar voor de komende tijd. Of succes, ik weet niet wat van toepassing is.

,,Beide.’’

De Gulle Gasterij presenteert zich als een familie-vriendelijk restaurant. Op de menukaart staan behalve saté ook broodjes hamburger en geitenkaas. Wanneer de Gulle Gasterij weer open zou kunnen is nog onduidelijk. De NVWA controleert elke dag of de zaak ook daadwerkelijk dicht blijft en pas nadat er een nieuwe inspectie heeft plaatsgevonden en het restaurant aan alle voorschriften blijkt te voldoen, mogen er weer klanten worden ontvangen.