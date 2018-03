Eigenaren Kuip: In nieuw stadion 20 miljoen extra voor Feyenoord

Volgens hem is het financieel inhalen van de concurrenten in de Nederlandse competitie één van de voorwaarden die de eigenaren van het stadion stellen aan het project. ,,Wij gaan ervan uit dat er meer dan de tot nu toe genoemde 20 miljoen euro aan netto extra middelen binnen moet komen’’, meldt hij verder.

Begroting

Oostrom wijst erop dat het doel van de nieuwbouw voor Feyenoord is om de club vast aan de nationale top te krijgen. Met veel meer inkomsten uit onder andere horeca en businessseats- en -units kan de begroting flink omhoog, waardoor het spelersbudget eveneens stijgt. Meer kampioenschappen liggen dan in het verschiet, zo stellen de plannenmakers.

Paniek

Overigens heeft hij tot dusver wel een goed gevoel bij de voortgang van het proces. Oostrom stelt vast dat gerenommeerde instanties, zoals de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs , zich met Feyenoord City bemoeien. ,,Je hoort de laatste tijd veel paniek, maar ik maak me niet zoveel zorgen. Er wordt door veel partijen met kritische ogen naar de financiering en de verwachte exploitatie gekeken. Logisch, want als het op een mislukking zou uitlopen, dan kost het deze partners bakken met geld. En ook bij de VASF zitten natuurlijk geen slaapmutsen.’’

Feyenoord City werkt op dit moment met man en macht aan het verder uitwerken van de plannen voor het nieuwe stadion. Het gaat onder meer over het implementeren van het programma van eisen. Deze zomer is een belangrijk moment, omdat Feyenoord dan besluit of de voorbereidingen voor de bouw van een toekomstige voetbaltempel kunnen doorgaan. In een reactie stelt een zegsman van Feyenoord City in gesprek te zijn met de VASF. ,,Daar bespreken we ook deze onderwerpen.’’