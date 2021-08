Eigenaresse cafetaria jaagt overvaller weg met pan heet frituurvet: ‘Mijn moeder heeft ons verdedigd’

De vrouw schrok toen een overvaller rond 23.45 uur Cafetaria Schieweg binnenkwam met een mes, haar bedreigde en geld eiste. Haar zoon Bidi Zhou (22), die ook aan het werk was, greep de man bij zijn jas om vervolgens iets te pakken om de overvaller mee weg te jagen. Zijn moeder twijfelde daarop geen moment en gooide de pan met heet vet in de richting van hun belager.



Het is onduidelijk of hij gewond is geraakt. ,,We hadden net een bestelling afgemaakt, dus waarschijnlijk is hij of zijn jas verbrand”, zegt Zhou. De belager rende na het incident weg in de richting van de Bergselaan en is sindsdien spoorloos.