Eind deze maand acties van personeel Stena Line

Vluchtauto klapte na moord Basakçi bijna op bus van RET

5 september Veel had het na de moord op Ergin Basakçi in Rotterdam, vorige week maandagavond, niet gescheeld of de dader en zijn handlangers waren met de vluchtauto op een bus van de RET geklapt. Om een aanrijding te voorkomen, schoot de vluchtauto op de Nassaukade het trottoir op. Daar werd het voertuig in brand gestoken.