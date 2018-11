Eindaflevering Het Rotterdam Project dubbel zo lang

In een interview met persbureau ANP zegt de programmamaker dat het ‘keihard knokken’ was om Het Rotterdam Project op de buis te krijgen. In zijn ogen hoort het programma, waarin hij daklozen helpt een beter bestaan op te bouwen, eigenlijk thuis bij de publieke omroep. “Maar daar zijn ze meer bezig hun sterren op reis te sturen”, zegt Van Erven Dorens, daarmee knipogend verwijzend naar het programma-aanbod bij de met belastinggeld gefinancierde zenders.

De eerste aflevering uit van een serie van acht trok vorige week 1,2 miljoen kijkers. Het Leger des Heils is een belangrijke partner voor deze tweede seriereeks - de eerste speelde zich af in Amsterdam - die Van Erven Dorens maakt met daklozen. ,,Het gaat mij er om dat mensen zich echt laten raken door tv-programma’s. Ik begrijp ook wel dat het entertainment is, maar voor mij is het veel meer dan dat. Ik wil echt iets blootleggen in de maatschappij. Ik hoop dat mensen het zien en denken: ook dit is mijn samenleving, mijn Nederland.”