LezersbrievenRotterdam The Hague Airport blijft de tongen van onze lezers losmaken. Maar ook het artikel over ex-gedetineerde Jan Oosterbaan en het stuk over betaald parkeren in Rotterdam zorgen voor de nodige reacties.

Rotterdam The Hague Airport

Met veel genoegen het stuk over de voorgenomen rem voor extra vluchten van Rotterdam The Hague Airport gelezen. Hierin werd het standpunt van wethouder Karremans duidelijk verwoord. Eindelijk een wethouder die zijn nek wil uitsteken voor een rem op extra vluchten en de daaraan gekoppelde overlast voor omwonenden.

Dat kan helaas niet gezegd worden van coalitiegenoot Leefbaar, die er de laatste tijd alles aan doet om hun naam om te turnen in Onleefbaar. Zij zijn erg pro luchthaven met alle negatieve aspecten ten spijt, evenals extra meer geluid in cafés, die ook nog eens langer open mogen blijven. In alle kranten staan stukken over gehoorschade bij jongeren en geluidsoverlast voor bewoners, maar het lijkt erop dat dit aan Leefbaar voorbij gaat.

Paul Lalleman, Rotterdam

Uitspraak van een ex-gedetineerde

Ex-gedetineerde Jan Oosterbaan, ex beveiliger van de onderwereld en nu timmerman, slaat precies de spijker op zijn kop met zijn zin: ‘Zo streng als het gevangenisregime in Duitsland zo mals was het gevangenis leven in de Nederlandse bajes’. Wat een slappe hap is het hier toch ook. Misschien kunnen ze de bajesklanten die niet opgepakt zijn voor het stelen van een lolly wat minder privileges geven, zodat het wat meer op een straf lijkt in plaats van een verblijf in een drie sterren resort. Denken ze waarschijnlijk ook wat langer na voordat ze wat doen.

Yvonne Martens, Ridderkerk

Betaald parkeren

Altijd gedacht dat betaald parkeren is ingevoerd om parkeerproblemen in bepaalde wijken beheersbaar te maken. Maar nu is héél Rotterdam Zuid aan de beurt. Niet bepaald een regio van Rotterdam waar alleen maar bovenmodale mensen wonen. In het artikel werd Pendrecht aangehaald waar geen parkeerproblemen zijn. Maar wat te denken van Heyplaat en Pernis? Daar zijn zeker geen parkeerproblemen. Je zal voor je werk maar naar de Bunschoten weg of Eemhavenweg moeten, openbaar vervoer is geen optie, dus dan maar elke dag tien euro aftikken?

Volgens Bart van Drunen van Leefbaar Rotterdam is het niet om de 100 miljoen euro te doen die dit de gemeente oplevert in vier jaar. Dat gelooft Bart van Drunen toch zelf niet? Als dat waar was zou hij die 100 miljoen euro doneren aan een goed doel. Dan pas ben je vent en een politicus met ballen.

Koos du Bois, Spijkenisse

