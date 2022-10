Eindelijk gaat Lee Towers in Rotterdam wonen: ‘Hier wil iedereen met me op de foto’

Lee Towers keert terug naar Rotterdam: ‘Wonen aan het water heeft voorkeur’

Lee Towers keert terug naar de stad waar hij groot werd: Rotterdam. De zanger en zijn vrouw Laura hebben hun dubbele penthouse in Scheveningen met uitzicht op zee te koop gezet. Het riante optrekje moet 1,75 miljoen euro opleveren. De vraag is alleen nog waar hij in Rotterdam neerstrijkt. ,,Als het maar niet te groot en niet te klein is én gelijkvloers.”

19 mei