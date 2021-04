Eindelijk! Megagrote, nieuwe Primark op de Coolsingel opent woensdag haar deuren én zo ziet het eruit

Het zal niemand die de afgelopen tijd het centrum heeft bezocht zijn ontgaan. De enorm grote posters en borden van Primark hangen al maanden aan de gevel van het Forum Rotterdam op de Coolsingel. Wanneer gaat het eindelijk open? Het is de vraag die veel Primark-fans bezighoudt. Het grote woord is eruit: Woensdag 21 april opent - heel toevallig, de 21ste filiaal van Primark in hartje Rotterdam.



Voor veel, vaak jonge, Rotterdammers is dit een ultiem moment. Primark is voor de ware fans dé winkel waar klanten de deur uitgaan met zakken vol goedkope kleding. Hordes shoppers staan er graag voor in de rij. In de winkel wordt nu nog hard gewerkt om het er tip-top uit te laten zien voor komende woensdag. Zo’n honderd medewerkers zijn vandaag de laatste kledingrekken aan het vullen met de nieuwste lente-items. De honderden paspoppen moeten nog worden aangekleed, eveneens de etalages die nu nog afgeplakt zijn.