Eindelijk! Na twee jaar is de bushelling bij Zuidplein klaar (en dat scheelt een flink stuk lopen)

Amerikaan­se rivier­kreeft in Krimpener­waard pittige slag toege­bracht: 80.000 stuks uit 15 kilometer sloot gevist

De Amerikaanse rivierkreeft is een pittige slag toegebracht in de Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap heeft 80.000 exemplaren gevangen in een proefgebied van 15 kilometer sloot in de buurt van Berkenwoude. De roodgekleurde lastpost, die sloten en vijvers onveilig maakt, is de laatste jaren enorm in aantal gegroeid en verdringt al het andere waterleven in de polder.

15:32