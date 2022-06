Eindelijk weer een volle feestagenda, maar we moeten wél alert blijven: ‘Getallen lopen op’

Eindelijk loopt de evenementenagenda van Rotterdam weer eens lekker vol. Na twee stille jaren, bruist het in de stad. Toch is het opletten geblazen: corona rukt weer op. ,,Als je verkouden bent, doe een zelftest. De alertheid zakt in.’’

Wie geen klachten heeft, kan met een gerust hart naar een van de vele evenementen dit weekend in Rotterdam. Denk maar eens aan de Museumnacht waarvoor 38 instellingen de deuren openen. Of de Dag van de Bouw, waar je een kijkje achter de schermen krijgt bij één van de vele bouwprojecten. Roze Zaterdag, onderdeel van Rotterdam Pride, zal ervoor zorgen dat heel de Coolsingel afgeladen staat. En zondag trekt er een grote klimaatmars door de stad.

Getallen lopen op

Leek die vervloekte corona eindelijk geen onderwerp meer, de laatste dagen horen we er weer opvallend vaak over. ,,De getallen lopen hier, net als in de rest van het land, weer langzaam op. Ook het nieuwe type van de omikronvariant zien we in onze regio vaker’’, vertelt Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond.

Het wordt zomers deze zaterdag en bij evenementen in de buitenlucht is het risico op besmetting minder groot, maar helemaal zorgeloos feesten is er ook niet bij, zegt Fanoy. ,,We merken ook dat er minder zelftesten worden gedaan. Het is goed om te weten of je corona hebt of niet. Dus doe een test als je een snotneus hebt, en blijf bij een positieve uitslag thuis zolang je ziek bent.’’

Er is nog veel onduidelijk over de nieuwe variant. Wat wel duidelijk is: deze verspreidt zich makkelijker dan de vorige en dat is zeer waarschijnlijk een van de oorzaken dat het aantal zieken toeneemt, zegt Fanoy. Hij onderstreept het belang van alert blijven: vooral om de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. ,,Je hoopt dat mensen verantwoordelijkheid blijven pakken, anders zitten we straks weer met z’n allen in de penarie.’’

