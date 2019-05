Eindexamen in moedertaal: ‘Een 8 voor Turks heft een 5 voor biologie op’

Ouder echtpaar raakt gewond bij uitslaande brand in Ou­de-Ton­ge

11:43 De brandweer is vannacht om tien over half twee uitgerukt na een melding van een brand in een woning aan het Jupiterhof in Oude-Tonge. In het huis op Goeree-Overflakkee woont een ouder echtpaar. De hulpdiensten hadden vernomen dat één persoon zich nog in het brandende huis zou bevinden. De oudere vrouw wist zelfstandig naar buiten te komen. Haar man is uiteindelijk door de brandweer uit de woning gehaald.