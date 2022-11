Eis tegen Schiedammer (45): vijf maanden cel voor opruiing bij Coolsingelrellen en bedreigen agenten

rotterdam van toen Na trouwerij in het raadhuis droeg Hans zijn Bep naar de zolderka­mer: ‘Alleen de laatste overloop hoor’

Wat een boel reacties kregen we binnen op onze raadplaat. Dat is ongetwijfeld te danken aan de blikvangers op wielen die de Straatweg in Hillegersberg rond 1970 omtoverden in een avenue van bijna Amerikaanse allure. De heerlijke oldtimers deden dienst als trouwtaxi's waarmee de bruidspaartjes en hun gasten van en naar het oude raadhuis - op de achtergrond - werden vervoerd. En ja, dat roept natuurlijk mooie herinneringen op.

