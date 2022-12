Eis: werkstraf voor stalken officier van justitie die verdachte eerder vervolgde voor stalken

Is het stalken als je websites en sociale media vult met foto's van een officier van justitie, waar je verliefd op bent? Dat is de grote vraag in de zaak tegen een 44-jarige Rotterdamse, tegen wie een werkstraf van 80 uur is geëist. Het OM meent dat de vrouw de officier van justitie stalkte die haar eerder vervolgde voor stalken.

Verliefd zijn is niet strafbaar. De 44-jarige verdachte zegt het aan het einde van de rechtszitting deze dinsdag met overtuiging in haar stem. Ja, ze was verliefd op de officier van justitie. Dat meldde ze op haar Instagramaccount en verklaarde ze na haar arrestatie bij de politie. ,,Ik was verliefd op haar uiterlijk’’, voegt de kleine vrouw eraan toe in de rechtbank.

Lees ook PREMIUM Vrouw (44) verdacht van stalken officier van justitie die haar eerder vervolgde voor stalken

Maar die verliefdheid was volgens haar niet de reden dat ze websites en sociale media vulde met screendumps van televisieinterviews met deze officier van justitie. Dat was alleen omdat ze persberichten wilde delen, zo zegt ze. Over onderwerpen die haar aanspraken, zoals de Coolsingelrellen en de vervolging van corona-activist Willem Engel. ,,Meer was het niet. Ik heb niets strafbaars gedaan.’’

Geen dreigende taal bij foto's

Op de websites zouden ook andere berichten hebben gestaan ‘over dingen die ik leuk vind’. De foto's gingen ook niet gepaard met dreigende taal. Toch meent het Openbaar Ministerie dat het maken van zulke pagina's en het vullen van social media met de vele afbeeldingen wel stalking is. ,,Stalking hoeft niet rechtstreeks, niet-beledigend en niet-bedreigend te zijn.’’ Dat de verdachte verliefd was, telt daarbij mee.

Bovendien: de Rotterdamse weet ‘heel goed wat wel en niet zou kunnen’, meent het OM. In 2016 vervolgde uitgerekend de officier van justitie haar die zij nu zo vaak op internet zette. Toen maakte zij bijvoorbeeld een Facebookaccount op de naam van een vrouw, om daar een liefdesverklaring op te posten. Ook liet ze een tatoeage op haar arm zetten.

‘Zie het als een fansite’

Uiteindelijk kwam het tot een hoger beroep. ,,Uit deze berichten komt naar voren dat de verdachte op indringende, intensieve en obsessieve wijze heeft geprobeerd met de slachtoffers in contact te komen’’, stelde het Gerechtshof toen. Hoe vervelend dat was voor de slachtoffers, leek zij volgens het Gerechtshof niet in te zien.

Dat de officier een slecht gevoel kreeg van de vele foto's op de website en vragen kreeg van anderen, dat gelooft de verdachte bij deze zitting niet. Volgens de advocaat is er ook helemaal geen sprake van stalking nu ze alleen heeft ‘geknipt en geplakt uit openbare bronnen’. ,,Ze heeft geen privéinformatie gedeeld. Ze heeft slechts publieke optredens gebundeld. Als je denkt dat het voortkomt uit de verliefdheid, zie het dan als een fansite.’’

Uitspraak over twee weken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.