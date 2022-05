El Bombástico is eindelijk in de Kuip: ‘Droom die uitkomt’

Supporters halen geld op voor Argentijn­se Feyenoord­fan: El Bombástico komt eindelijk naar Kuip

Ignacio Ostertag is voetbalgek in een voetbalgek land. Nergens wordt voetbal zo intens beleefd als in Argentinië, maar hij is, opvallend, geen supporter van lokale clubs als River Plate of Boca Juniors. Ostertag is Feyenoorder tot op het bot. Maar in de Kuip, daar is hij nog nooit geweest. Het Legioen ging met de pet rond, en met succes. ‘El Bombástico’ is eindelijk op weg naar de Kuip!

