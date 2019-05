Elektrocutie in de strijd tegen ‘horrorplant’ Rotterdam-Zuid: ‘We maken hem van binnenuit kapot!’

Ook de EO is dol op Rotterdam: Jongeren­dag in Ahoy

14:48 Rotterdam is zaterdag even het epicentrum van jong, christelijk Nederland. De EO-Jongerendag wordt namelijk voor het eerst in de Maasstad gevierd, in Rotterdam Ahoy. De Maasstad bevalt de Evangelische Omroep prima. De laatste jaren zijn hier verschillende grote tv-programma‘s opgenomen en ook volgend jaar is de EO weer in de stad met een nieuw muziekprogramma: Matthäus aan de Maas.