Elf vrienden ziek na skitrip Ischgl: ‘Dit is echt veel heftiger dan een griepje’

In de spiegel 'Ik heb meer doden gezien dan menig soldaat in Afghanis­tan’

19:21 In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Joop van der Hor, oud-politievoorlichter, schrijver, columnist, (radio)reporter, presentator, trouwambtenaar en ambassadeur van Villa Joep. Over kattekwaad uithalen, met pensioen gaan en boeken schrijven.