Elke goal van Sparta levert voetbalclub 0,02 bitcoin op dankzij handelaren in cryptomunt

Ethereum, Polkadot, Dogecoin, Kusama, Gnosis, Stellar en Kava. Geen verre planeten of karakters uit een science fiction film. Het zijn net als de bitcoin digitale munten, cryptomunten. Voor veel mensen zijn de munten abracadabra. Zij kennen de gulden, sommigen hebben daar zelfs nog heimwee naar. Maar een cryptomunt?



Vooral de laatste tijd neemt de handel in cryptomunten een vlucht. Bitcoin heeft inmiddels een waarde bereikt van meer dan 40.000 euro. Elon Musk, topman van Tesla, kocht twee weken geleden nog voor 1,5 miljard euro aan bitcoin. Jonkers en Van der Sanden willen niets weten van een instorting van de munt, ook al schoot door de jaren heen de bitcoin omhoog en omlaag. ,,De bitcoin bestaat inmiddels al elf jaar en is al zes keer dood verklaard’’, zegt Jonkers. Samen met Van der Sanden richtte hij in 2017 Knaken op. Jonkers is de techneut, Van der Sanden de financiële man met jaren ervaring bij Robeco.