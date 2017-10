Elle Bandita: Ik heb de knoop van Máxima gevonden

Video Noodweer in Rotterdam vraagt het uiterste van de paraplu’s

12:05 Noodweer in Rotterdam heeft altijd iets extra’s. Tussen al die hoogbouw neemt de wind vreemde wendingen, wat alles vraagt van de paraplubeheersing van mensen op straat. Het Weena is berucht, de Blaak, de Coolsingel, maar ook het Kruisplein is een ‘windhoek’ in de hoogste categorie.