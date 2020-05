Elly Leeflang lag al jaren dood in huis, politie onderzoekt rol van haar overleden vriend

Op donderdag 23 april werd in de slaapkamer van haar woning aan de Gratamastraat in Rotterdam-Oost het stoffelijk overschot van Leeflang gevonden. De politie meldt dat uit de eerste resultaten blijkt dat ze vermoedelijk al enkele jaren dood in de woning lag. In die tijd kwam haar vriend Jan nog regelmatig in de woning om de planten water te geven en voor haar post te zorgen. Tegen buren had hij verteld dat Leeflang vanwege haar longaandoening elders in het land in een kliniek zat.