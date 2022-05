Emmauscollege in Prins Alexander was ooit een houten optrekje: ‘Davina Michelle zong in de schoolband’

Wie vijftig jaar geleden naar het Emmauscollege fietste, reed naar de polderschool. Een schooltje met niet eens veertig leerlingen. Een aula was er niet, de lunch werd samen met de leerkrachten genuttigd in een klaslokaal. Oud docent wiskunde Peter de Leeuw weet uit het blote hoofd zaken uit het verleden op te rakelen die anderen allang vergeten zijn.



De Leeuw: ,,Ik heb er 44 jaar met veel plezier gewerkt. Ik was net 20 toen ik begon op de zogeheten polderschool. Zo heette de school in de volksmond. Of Emmaus polder. De Stella Matutina en het Maria Virgo lyceum vormden samen het Emmaus stad.’’ De school in de polder was een dependance. De pensionaris blik terug: ,,Steeds werd er een hokje aangebouwd. Het was toen nog allemaal van hout, dus dat kon gewoon.’’