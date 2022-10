En ik maar sneu tussen de hoestbuien door kreunen: ik ben getest. Het is geen corona

columnIk stapte in Amersfoort in de trein. Ik had drie tassen bij me en een enorme bos bloemen. Ik pikte gauw het laatste zitplaatsje in. Want ik was niet lekker. Ik had de hele nacht liggen hoesten.