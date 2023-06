En wéér een explosie in Rotterdam: bewoner raakt gewond door ontploffing

Taxichauf­feur (56) randt passagiere aan, maar wordt vrijgespro­ken van verkrach­ting

Hoe kwam er DNA van taxichauffeur M.E. (56) aan de onderkant van de linkercup van de beha van een passagier? Volgens de rechtbank kon dat alleen zijn gekomen zoals de vrouw direct na het uitstappen aan de taxicentrale én de politie had verteld. Ze was tijdens een rit van de Krimpenerwaard naar Capelle aan den IJssel door de man betast.