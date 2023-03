En weer is het raak: twee uithalers aangehouden op de Maasvlakte

indebuurt.nl Dit is waarom we 'het ss Rotterdam' zeggen en niet 'de ss Rotterdam'

In Rotterdam hebben we onze eigen regels en gewoontes. Zo zeggen we niet ‘in Zuid’, maar ‘op Zuid‘. Ook hebben we het over ‘het Weena’ in plaats van ‘de Weena’. In dit artikel ontrafelen we een nieuw mysterie, want hoe zit het eigenlijk met ons bekende stoomschip? Is het nou ‘de ss Rotterdam’ of ‘het ss Rotterdam’?