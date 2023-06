En weer vertrekt een bestuursvoorzitter, ditmaal bij het Franciscus Gasthuis

Betaald parkeren is een heet hangijzer: ‘Alles is al zo duur, moet ik dan ook nog een vergunning kopen?’

De invoering van betaald parkeren in de Schiedamse wijk De Gorzen is een heet hangijzer. Nog een week kunnen de bewoners hun stem uitbrengen of zij dat willen. In de Groenelaan, de levensader van de wijk, staat het sein al op rood. ,,Alles is al zo duur geworden.’’