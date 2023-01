Energiedrankjes populairste Picnic-product van 2022 in Rotterdam

‘Vrouw, leven, vrijheid’: bord op Rotterdam­se Kruisplein in solidari­teit met demonstran­ten Iran

Op het Rotterdamse Kruisplein is maandagochtend een bord met steunbetuigingen geplaatst voor de demonstranten in Iran. Het bord is gemaakt door de Rotterdamse emancipatie-organisatie Dona Daria, met steun van de gemeente Rotterdam.

2 januari