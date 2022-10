Energiekosten lopen zo op dat verpleeghuizen dreigen om te vallen: ‘Minstens 20 miljoen nodig’

Maassluis rouwt om jonge vader die omkwam bij ongeluk met motor

In de Poolse gemeenschap in Maassluis is met verslagenheid gereageerd op de dood van de 36-jarige ondernemer Marek Sochacki. De eigenaar van een klusbedrijf kwam zaterdag om het leven bij een ongeluk in Honselersdijk. Hij botste met zijn motor tegen een auto op de Westlandroute.

