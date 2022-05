Energiereus Vattenfall wil verlieslijdend Warmtebedrijf kopen: ‘Donkere wolken zijn weg’

Van Gils maakt laat weten ‘gemengde gevoelens’ te hebben over de verkoop van Warmtebedrijf, het Rotterdamse milieuproject uit 2006 om woningen en bedrijven te verwarmen met overtollige hitte uit de haven. Inmiddels worden zo’n 60.000 huishoudens voorzien van ‘restwarmte’, vooral op Zuid. Maar het verlies bedraagt zo’n zes miljoen euro per jaar - en de gemeente heeft er zeker 200 miljoen euro in geïnvesteerd.

,,Aan de ene kant is er de opluchting dat dit lastige dossier wordt afgerond. Dat de donkere wolken van het Warmtebedrijf weg zijn. Maar het idee dat het Warmtebedrijf ooit eens geld zou opleveren, dat is ook voorbij’’, zegt Van Gils.

Risico

Vorig jaar trok de gemeente de stekker uit het Warmtebedrijf. Stoppen werd lang gezien als een groot financieel risico vanwege de langlopende contracten. Maar onlangs meldde Van Gils al dat kopers interesse hadden getoond, de hoge gasprijzen maakte het Warmtebedrijf plots een stuk aantrekkelijker.

In een brief aan de gemeenteraad aan de raad meldt Van Gils dat Vattenfall een ‘bindend bod’ heeft gedaan en het college akkoord is. Het is aan de raad om definitief akkoord te gaan. Financiële details worden pas later bekend gemaakt, maar Van Gils zegt dat de gemeente sowieso een verlies zal moeten nemen. ,,We gaan hier niet positief uitkomen.’’

Restwarmte

Vattenfall is geen onbekende voor het Warmtebedrijf. Het bedrijf, toen het nog Nuon heette, was betrokken bij de oprichting van het Warmtebedrijf en verwarmt woningen op Zuid via restwarmte uit de haven.