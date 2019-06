Enorme brand in Berkel en Rodenrijs: vijf mensen gewond

Video/updateDe brandweer is vanmiddag met groot materieel uitgerukt voor een enorme brand in bedrijfspanden aan de Veilingweg in Berkel en Rodenrijs. De brand ontstond door een nog onbekende oorzaak in een meubelbedrijf en sloeg over naar kringloopwinkel RataPlan, twee woningen en een garagebox. Bij de brand vielen vijf gewonden, twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

De rook is inmiddels grotendeels weggetrokken. Tijdens het blussen kan nog wel een rookpluim ontstaan, meldt de brandweer. De aangetaste panden kunnen als verloren worden beschouwd.

Bewoners van Pijnacker werden verzocht ramen en deuren gesloten te houden. Op last van de brandweer reden er geen metro’s tussen de haltes Meijersplein en Pijnacker Zuid. Inmiddels is het metrovervoer van lijn E weer opgestart en zou alles snel weer volgens dienstregeling moeten rijden, meldt de RET.

De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de vlammen overslaan. Dat er bedden in het pand aanwezig zijn, maakt dat extra lastig. Die zijn volgens een woordvoerder van de brandweer erg brandbaar. Tot in de wijde omtrek van Rotterdam is een grote rookpluim te zien. In de omgeving van de brandhaard zijn meetploegen ingezet om te kijken hoe de rookverspreiding zich ontwikkelt. Er is een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving.

Een van de brandweerlieden is door de hitte onwel geworden en wordt nagekeken in het Franciscus Gasthuis. Daarnaast zijn twee burgers en een andere brandweerman nagekeken in de ambulance.

Bij het blussen is ook de crashtender, een groot blusvoertuig van Rotterdam The Hague Airport, uitgerukt. Het vliegveld ondervindt geen hinder van de brand. ,,De wind staat voor ons de goede kant op. Zolang dat zo blijft, kunnen wij het normale vluchtschema aanhouden’’, vertelt een woordvoerder van de luchthaven. ,,Er zijn vandaag toevallig meerdere brandweermensen aanwezig, waardoor de bezetting bij ons ook nog steeds voldoende is.’’

De kringloopwinkel, die arbeidsplekken aanbiedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, was vandaag geopend en moest worden ontruimd.

Bewoners van de twee huizen dicht bij de brandhaard, moesten halsoverkop hun huis verlaten. Jacqueline van der Ree lag met haar schoonzus te zonnen, toen een brandweerman op de stoep stond om haar te alarmeren. Ze kon nog net op tijd haar twee katten en twee honden mee naar buiten nemen. ‘Waar moet ik beginnen’, vroeg ze zich af toen de brandweer haar vroeg of ze naast haar dieren nog iets belangrijks uit haar huis wilde meenemen. ,,Ik denk niet dat ze mijn huis nog kunnen redden. Het enige wat ik nu kan doen, is mijn vingers gekruist houden.” Haar zoon heeft haar en haar man aangeboden dat ze zolang bij hem kunnen slapen.

Van der Ree was tot zo’n vier jaar geleden eigenaar van het bedrijf waar de brand ontstond. Nu huurt ze alleen het ernaast gelegen huis nog.

De medewerkers en klanten van kringloopwinkel RataPlan werden door het brandalarm van de zaak gewaarschuwd. Toen bedrijfsleider Reinier Levant bij de brandalarminstallatie in het magazijn ging kijken, zag hij de rook al dik van het dak van de buren komen. ,,Wegwezen hier, dacht ik meteen.’’ En dat deed hij ook. Samen met zeven medewerkers en een handvol klanten.

Directeur Gert-Jan Dekker van de RataPlan-keten (23 winkels, na vandaag 22) snelde vanuit Dordrecht richting Berkel en Rodenrijs. Om daar, zoals hij het zelf zegt, een ruïne aan te treffen. ,,Het is met de grond gelijk. Over en uit.’'

De komende dagen zullen in het teken staan van contacten met de verzekering en het herplaatsen van medewerkers bij andere vestigingen of werkgevers. RataPlan werkt met mensen met een beperking; hun werk is, zo weten Levant en Dekker, enorm belangrijk voor ze. ,,De impact is voor ons allen groot, maar je ziet dat zo’n enorme brand op hen nog meer indruk maakt.’’

Hoewel op dit moment nog niets met zekerheid te melden is over de omvang van de schade, gaat Dekker er zonder meer van uit dat het een miljoenen kostende kwestie is. ,,Ga maar na. Het is een complex van zo’n 10.000 vierkante meter. Er zat naast onze kringloopwinkel ook nog een meubelzaak en een beddenverkoper in het gebouw, plus nog wat kleinere ondernemers. Dat is alles bij elkaar voor veel geld schade.’’

De brandweer zet een drone in die boven de brandhaard vliegt om de vlammen in de gaten te houden.

Omdat er geen metro’s rijden tussen de haltes Meijersplein en Pijnacker Zuid, is het druk op de stations. Bij halte Meijersplein wachtten veel mensen op vervangend busvervoer, dat lang op zich liet wachten. De eerste pendelbussen zijn inmiddels gearriveerd. Automobilisten bieden ritjes naar andere metrohaltes aan. Ook vragen wachtenden hun familieleden om een lift of ze besluiten om lopend naar hun eindbestemming te gaan. Er is water uitgedeeld.

Zelfs in de metro die langs de brandhaard reed, was de warmte van de vlammen voelbaar, laat een getuige weten op sociale media. In de video die zij op Twitter zette, is te zien hoe de metro vlak langs de vlammenzee rijdt en onder de zwarte rookpluim doorgaat.

