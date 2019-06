Enorme brand in Berkel en Rodenrijs, zelfs vliegveldbrandweer schiet te hulp

Column ‘In de VS zouden ze hem zo casten voor een film: elegant gekleed, vintage kapsel, Cary Grant-stijl’

10:30 Ze hebben me altijd aangetrokken. Mensen zonder pretenties. Authentiek, charmant, oprecht, bescheiden, een tikkeltje rauw. Zo iemand is schrijver Alex Boogers. We zitten bij dezelfde Uitgeverij Podium, maar echt goed kenden we elkaar niet. Totdat ik Alex een keer met zijn vrouw Brenda trof in het café van De Bijenkorf. Ik had meteen een zwak voor hem. Geen beleefde smalltalk. Het ging meteen over het leven, onze achtergrond.