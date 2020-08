Enorme cokevondst in de haven: straatwaarde van minimaal 82 miljoen euro

De drugs zaten verstopt in een container die afkomstig was uit Ecuador. De container kwam gisteren aan in de Maasstad, met een zeeschip uit Antwerpen. De container was bestemd voor een bedrijf in Den Haag.

Deze drugsvangst is uitzonderlijk groot: in de afgelopen weken is er vaker drugs aangetroffen in de Rotterdamse haven. Het ging toen om partijen van enkele honderden kilo's. De hoeveelheid onderschepte cocaïne in de Nederlandse havens is in het eerste halfjaar van 2020 verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.