Enorme verkeerschaos in centrum Rotterdam; auto’s dik een uur vast in parkeergarage

Winkelpubliek dat voor de kerstinkopen met de auto naar de Rotterdamse binnenstad is gekomen, moet het geduld en de emoties momenteel zwaar op de proef stellen. Hoe graag de mensen ook naar huis willen; ze kunnen niet want het verkeer staat muurvast.

Met name in parkeergarage Schouwburgplein is het een chaos. Auto's kunnen maar mondjesmaat de garage uit omdat het verkeer ter hoogte van de uitgang amper vooruit komt. De enorme opstopping leidt in de garage tot scheldpartijen tussen automobilisten die elkaar geen meter voorrang geven en er zijn zelfs al klappen gevallen. ,,Je zou verwachten dat de beheerder een paar mannetjes stuurt om de boel een beetje te regelen, maar we zien hier helemaal niemand‘’, zegt Trees (52) uit Spijkenisse door de telefoon. ,,Ik word hier claustrofobisch van.‘’

Niet alleen de wegomlegging bij de Schouwburg, waarbij het verkeer via de Karel Doormanstraat het centrum moet zien uit te komen, is debet aan de verkeersellende. Even na vijf uur vanmiddag was de familievoorstelling in de Schouwburg afgelopen waardoor de garage vol stroomde met mensen die naar huis willen.

Quote Er is geen beweging in te krijgen, de mensen gunnen elkaar geen centimeter. Esther

De 57-jarige Esther uit Schiedam die vanuit de parkeergarage belt, spreekt van een ‘gigantisch drama’. ,,Er is geen beweging in te krijgen, de mensen gunnen elkaar geen centimeter. De irritaties lopen hoog op. Bijkomend probleem is straks nog dat de slagboom niet omhoog gaat als je eruit wil omdat de uitrijtijd is verstreken. De mensen hebben allemaal betaald, maar zitten al een uur te wachten tot ze naar buiten kunnen. Ik word hier echt niet vrolijk van. Ik heb mijn man gebeld dat ik voorlopig nog niet thuis ben.‘’

De Schiedamse is het voorlopig wel even zat. ,,Ik ga wel even een koffietje doen in het Centraal Station en zie straks wel of de chaos al voorbij is. Je er over opwinden heeft geen zin.‘’