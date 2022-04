Er hadden platvissen en kreeften moeten leven, maar er kruipen hier vooral garnalen over de zeebodem

live vanuit praag Cyriel Dessers is dé nieuwe cultheld van het legioen (helemaal als hij vrije dagen regelt voor Marseille!)

Het legioen in Praag wil er absoluut bij zijn: bij de eerste Europese halve finale in twintig jaar. Dus zijn de reizen naar Marseille geboekt en worden de bankrekeningen geplunderd. En het regelen van die vrije dagen, midden in de meivakantie? Ook dat móet lukken. De hulp van Cyriel Dessers is daarbij van harte welkom. Zijn goals zijn dat straks natuurlijk ook.

15 april