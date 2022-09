Er is weinig behoefte aan luxe en dure woningen, toch worden ze massaal gebouwd in Rotterdam

Rotterdam­mers trekken de stad uit en de polder in: woningzoe­kers kopen steeds vaker op Voor­ne-Put­ten

Mensen zoeken rust en ruimte én de woningen zijn er relatief goedkoop. Voorne-Putten is in trek bij woningzoekenden. Het aantal Rotterdammers dat een huis kocht op het eiland is in zes jaar tijd verdubbeld, maar waar heeft dat mee te maken?

22 januari