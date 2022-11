Er wordt 68 miljoen euro gepompt in ‘flessenhals’ Algeracorridor: kortere reistijd in de spits

Om al deze ingrepen te kunnen bekostigen, is 68 miljoen euro uitgetrokken. Wethouder John Janson (Leefbaar Krimpen, mobiliteit) kan z’n geluk niet op: ,,Zo kunnen we de capaciteit van de Algerabrug beter benutten . Ik ben hier echt enorm blij mee. De reistijden worden hierdoor in de ochtend- en avondspits veel korter.”

Concreet

De komende jaren werken de betrokken IJsselgemeenten de voorgenomen acties verder uit en maken die concreet. ,,Dit in overleg met de bewoners, ondernemers en organisaties. Ook nemen we de aandachtspunten van onze gemeenteraad mee’’, zo luidt de uitleg. Op de Algeracorridor - ofwel de N210 - wordt behalve het aanpassen van het Capelseplein nog meer voor het verkeer heilzaam werk verricht. De kruising Ketensedijk wordt aangepast, zodat het verkeer op dat punt beter kan doorrijden. De bestaande wisselstrook bij de kruising krijgt daar een directe aansluiting op de Algeraweg. Verder krijgt de Algeraweg een extra autorijstrook, vanaf de Algerabrug in de richting van het Capelseplein.

Herziening

Daarnaast wordt in 2023 onderzocht of een kersverse fiets- en voetgangersverbinding over de Hollandsche IJssel er kan komen. Die maakt het aantrekkelijker om met de fiets of lopend tussen het centrum van Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel te reizen. De maatregelen voor de Algeracorridor komen in een herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland.