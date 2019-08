Erasmus MC: muziek bij operatie vermindert de behoefte aan pijnstillers

Brand door zonnepane­len in nieuwbouw­wo­ning Bergschen­hoek

20:55 Aan het begin van de avond is er brand uitgebroken in het dak van een nieuwbouwwoning aan de Architectenlaan in Bergschenhoek. De brand ontstond in de ingelegde zonnepanelen. ,,Dan zijn we extra voorzichtig’’, vertelt de woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.