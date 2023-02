Erasmus Universiteit roept klimaat-noodtoestand uit: relaties met fossiele industrie onder de loep

Milieuacti­vis­ten wegge­sleurd bij protest, kritiek op politie en universi­teit: ‘Onbegrij­pe­lij­ke escalatie’

Actievoerders wilden alleen maar in gesprek met het universiteitsbestuur, maar ze werden door de Mobiele Eenheid weggesleurd. Op de manier waarop maandagavond de actie van milieuactivisten werd beëindigd, is veel kritiek. Van zowel studenten als medewerkers betrokken bij de Erasmus Universiteit. Was dit allemaal wel nodig?

29 november