Erasmus Universiteit sluit gebouw om instortingsgevaar

De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft vanavond een onderwijsgebouw per direct gesloten om instortingsgevaar. De vloerconstructie is dezelfde als die van de parkeergarage bij Eindhoven Airport die in mei van dit jaar gedeeltelijk instortte.

Dat laat de universiteit weten in een bericht dat naar alle studenten en medewerkers uit is gegaan. Het gaat om het Polak gebouw op campus Woudestein. Het gebouw is per direct ontruimd en wordt tijdelijk gesloten. Er is gebleken dat dezelfde soort vloerconstructie is gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Die garage stortte in mei van dit jaar gedeeltelijk in, wat voor veel commotie zorgde. Er zou een technische fout in de vloerplaten hebben gezeten.

Het Polak gebouw werd in 2015 geopend en telt 850 studieplekken, een flink aantal onderwijsruimtes, waaronder collegezalen. Ook zijn er verschillende winkels in het gebouw. Volgens woordvoerder Jacco Neleman van de Erasmus Universiteit Rotterdam is nog onduidelijk wanneer het gebouw weer open kan. ,,We gaan kijken welke maatregelen nodig zijn om het pand veilig te maken. Het is heel jammer dat we deze ruimtes nu niet meer kunnen gebruiken. De colleges zullen in andere gebouwen gegeven worden. Hierover worden de studenten verder geïnformeerd.''

Onveilig

Uit landelijk onderzoek naar het gebruik van mogelijk onveilige betonnen vloeren in kantoren, winkelcentra en parkeergarages bleek dat dezelfde constructie gebruikt is in het Polak gebouw van de Erasmus Universiteit. De Gemeente Rotterdam gaf opdracht om het onderzoek ook in het Polak gebouw te doen. Uit onafhankelijk bouwkundig onderzoek bleek dat het niet zeker is of de vloer wel veilig is. Het College van Bestuur besloot daarom per direct het gebouw te ontruimen. Het is het enige gebouw op de campus waarbij dit aan de orde is.